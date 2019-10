M.V.Wooli tehase tootest leiti listeeriabakter

Kuna listeeriabakter esineb kõikjal looduses, siis kalakasvatused teevad endast kõik oleneva, et kontrollida tooraines bakteri olemasolu. Kuid ikkagi on võimalus, et mõnes üksikus kalas see bakter esineb. Sellepärast ongi kehtestatud tooretele kalatoodetele toiduohutuskriteeriumid, mis lubavad listeeriabakteri sisaldust kuni 100 cfu/g.