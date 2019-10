Järvik: kui tõendid on olemas, peaks amet M. V. Wooli tehase sulgema

Mart Järvik Foto: Teet Malsroos

Kuigi väidetavalt leiti teisipäeval M. V. Wooli tehasest tulnud toodetest taas listeeriabakter, ütles maaeluminister Mart Järvik ETV „Esimeses stuudios“ , et talle pole siiani keegi esitanud ühtki tõendit selle kohta, et kalatootja M. V. Wooli tooted on kuidagi seotud tervisele ohtliku bakteriga.