Eesti uudised Selfi kadunukesega: eestlasedki käituvad samamoodi nagu prantslased oma presidendiga Asso Ladva , täna, 20:55 Jaga: M

GALERII

EESTLASED MATUSEKOMBEID MUUTMA EI TÕTTA: Nii kirikuõpetaja kui ka matusekorraldaja ütlevad, et siinsed matusekombed on kõvasti juurdunud. Foto: Teet Malsroos

„Inimestel on telefonid ja fotoaparaadid ning nad kasutavad neid. Inimesi on väga erinevaid ja mõni on veidram kui teised. Need on siiski üksikud juhtumid ja keegi pole tõrelema hakanud,“ ütleb Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, et temagi on näinud kadunukesega selfi tegemist, nagu juhtus hiljuti endise Prantsusmaa presidendi Jacques Chiraci matustel.