Küttepuude müüja: „Kevadel võiks oodata hindade langust.“ 

Kui aasta tagasi maksis üks ruumimeeter leppa umbes 44-45 eurot, siis tänavused hinnad jäävad 47-48 euro juurde. See on väike tõus võrreldes 2017. aastaga, kui kliendid olid harjunud lepa ruumimeetri eest maksma 33–35 eurot. Kask, mis mullu tõusis keskeltläbi 40 eurolt 60 euroni, on tänavugi sama kallis. Küttepuude suurt hinnatõusu selgitatati toona sellega, et kehvade talvede tõttu jäid Skandinaavia suurtootjad materjalinappusse, mistõttu osteti vajalik toormaterjal kokku teistelt turgudelt. Tänavu pole kuulda, et kehv saagikus nõuaks tootjatelt ostureise, hoopis vastupidi. Räägitakse, et Skandinaavia riigid on ise kõvasti metsa langetanud. Miks siis hinnad endiselt kõrged on?