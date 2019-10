Maris Lauri hämmingus: väliskaubandusminister Kert Kingo keeldus riigikogus tutvustamast ministeeriumi eelarvet 

Ühtlasi meenutas Lauri enda ministriaega, mis ei andnud mingi võimalust sisseelamiseks. „Mina läksin peale ametivande andmist kohe ministeeriumi eelarvet tutvustama ja kaitsma, vahe mõni tund,“ märkis Lauri. Kingo suunal Lauril häid sõnu pole: „Ebakompetentsus ühendatud ülbusega - kas keegi kujutab ette, et alluv ütleb ülemusele, et tema oma tööd ei tee?“

Õhtulehele on viidatud, et Eesti poliitkultuuris on erineva käekirjaga ministreid. On neid, kes tahavad ise rääkida, ja on neid, kes seda teha ei taha. Läbi aegade on mitmekesisusega silma paistnud ka Reformierakond.