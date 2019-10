ON SEE TÕESTI VÕIMALIK? Banaane ähvardab hukk 

Maailmas on üle tuhande banaanisordi, neid on igale maitsele vähem ja rohkem suupäraseid. Mõni maitseb nagu maasikas, mõni vajab keetmist, enne kui seda saab lauale anda, kirjutab Helsingin Sanomat. Müügibanaan on aseksuaalne, ei paljune. Iga järgmine vili on eelmise kloon. Õieti nimetatakse banaani teadlaste seas küll marjaks.

Algul, kui suurfirma United Fruit (praegu Chiquita) kogu Ladina-Ameerika banaaniistandustega täitis ja lisaks sealsetes riikides endale meelepärased valitsused ametisse pani (sellest ka nimetus banaanivabariik), oli peamine lääneriikidesse veetav müügivili Gros Michel. See oli maitsvam ja suurem, kui praegu poeletilt leiame. Tänu rohkele levikule ka odav. Kuid see, et istandused valdavalt vaid üht banaaniliiki kasvatasid, sai saatuslikuks. Mulla kaudu leviv seen, mida kutsutakse Panama taudiks, hävitas kõik oma teel. Teda ei peatanud ükski teadaolev vahend. Ja kui seen oli juba mulda tunginud, siis jäi ta sinna aastakümneiks paigale.

Gros Michelil oli kriips peal, märgib Helsingin Sanomat.

Inglismaalt leitud banaanisort

Kuid banaanitöösturid asusid kohe asendajat otsima, kirjutab Helsingin Sanomat. Hulga pakutud sorte lükkasid ostjad tagasi – kas ei maitsenud või läksid banaanid kiiresti pealt mustaks, mis teadagi isu ei äratanud.

Lõpuks avastati, et peaaegu sama maitse ja omadustega sort on Cavendish, mis pärines – nii imelik kui see ka pole – Inglismaalt. William Cavendish, Devonshire'i kuues hertsog, oli innukas aednik, kellele meeldisid eksootilised taimed. Mauritiuselt toodud banaanisorti hakati arendama kasvuhoonetes Joseph Paxtoni käe all, kes nimetaski uue sordi oma tööandja nimega.