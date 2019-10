Naised püüdsid viis korda järjest oma armukest tappa  

Bild kirjutab, et Lehmann oli meelitanud oma sotsiaalmeediatuttava ja aeg-ajalt ka armukese, 21aastase Michelle'i ja tolle sõbratari, 30aastase Henriette kolmikseksile. Henriette olnud rõõmuga nõus, Michelle aga soovis tasuks 800 eurot.

„Ma ei võtnud seda soovi tõsiselt. Varem polnud ta kunagi seksi eest raha tahtnud,“ ütles Lehmann kohtus, miks ta naisele tasumata jättis. „Me käisime veel järgmisel hommikul sõbralikult koos söömas ja ma pakkusin, et maksan 800 eurot pikkamööda kuukaupa ära.“

Maruvihased naised otsustasid siiski, et löövad Lehmanni petmise eest maha. Esimesel katsel segasid nad baaris tema jooki narkootikume, viisid oimetu mehe võssa Poola piiri äärde ja jootsid talle sisse järgmise annuse psühhotroopseid aineid. See üritus ei kandnud vilja. Nüüd virutasid naised talle autovändaga pähe. Sellestki jäi väheks. Autost võeti õllepudel ja löödi see vastu Lehmanni pead puruks, aga mees elas sellegi üle. Kui naised püüdsid ta nüüd auto alla ajada, toibus Lehmann, sai lõpuks silmad lahti, jalad alla ning lonkas vigastustele vaatamata eemale ja peitis end võssa.