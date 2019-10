Suurbritannia loomaarst: kodutute loomade probleemis on süüdi loomaomanikud, kes oma lemmikuid ei steriliseeri või kastreeri 

Maailmas eutaneeritakse aastas hinnanguliselt 2,7 miljonit lemmiklooma. Põhiline põhjus, miks see number nii suur on, tuleneb sellest, et loomaomanikud ei ole oma looma suhtes vastutustundlikud: oma looma ei kastreerita või steriliseerita, loomal lastakse omapäi ringi hulkuda, või loom lihtsalt hüljatakse, ehk visatakse tänavale. Juhul, kui see loom on veel steriliseerimata või kastreerimata, hakkabki kasvama kodutute loomade populatsioon.

Probleemi lahendamise võti peitub ühiskonna harimises

Kareni sõnul ei saa probleemi lahendada ükski varjupaik ega loomadega tegelev MTÜ. “Mitte ükski loomadega tegelev organisatsioon ei saa seda probleemi ise muuta. Varjupaigad ja mittetulundusühingud on vaid väike mutter probleemi lahendamises. Palju rohkem oleneb seadusandlusest ja ühiskonna harimisest, need meetmed on ainsad, mis päriselt probleemi lahendavad. Varjupaigad võivadki jääda kodutuid loomi uutesse kodudesse saatma, kuid see ei lahenda probleemi,” selgitab ta.

“Olukorda saab seega parandada ainult inimesi harides. Juba koolides peaks lastega rääkima vastutustundlikust looma omamisest. Samuti tuleb ühiskonnas muuta loomade steriliseerimine ja kastreerimine tavapäraseks. Need on ainsad asjad, mis olukorda muudavad,” ütleb ta.

Suurbritannia veterinaar ja teadur Karen Hiestand Foto: Keit Paju

Lisaks vastutustundliku looma omamise õpetamisele on Kareni sõnul vajalik ühiskonnas tegeleda ka sellega, kuidas inimesed loomade väärtust näevad. “Suurim võti peitubki selles, kuidas inimesed loomade moraalset väärtust. Igal inimesel on loomade suhtes erinev nägemus, olenevalt nende isiklikest moraalsetest tõekspidamistest, sellest, mis loomaga on tegu jne. Inimestega on lihtsam: meil on inimõiguste konventsioon, mille järgi on igal inimelul väärtus, inimestel on õigused. Kõige suurem mure ongi see, et alati on inimesi, kes näevad loomi, või teatud loomaliike, vähemväärtuslikena,” räägib ta.

Ainus viis, kuida inimeste suhtumist loomadesse muuta, peitub Kareni sõnul jällegi harimises. “Näiteks juba lastele saab õpetada empaatiat, teha sellega seotud harjutusi, et neid empaatilisemaks muuta. Psühholoogiavaldkonnas on tehtud häid uurimustöid, mis tõestavad, et üks põhjus, miks lapsed peaksid lemmikloomadega koos üles kasvama, ongi see, et see on nende arenguks, ka empaatia arenguks, vajalik. Ja lastele tuleks juba noorelt hakata õpetama empaatia ja loomade heaolu kohta, et nad mõistaks, et loomade elud on ka väärtuslikud.”