Ants Erm | In memoriam Kalju Mätik 

Sinu nimi iseloomustab Sind kõige paremini – mees kui kalju, igal ajal igas paigas: koolis ja ülikoolis (TPI elektriinsener 1959), tööl ja ka veel kõrges eas langevarjuhüppeid harrastades, põranda all, vanglas ja vabas riigis... Oma põhimõtetest ei loobunud Sa eales. Ja oskasid seejuures säilitada huumorimeele igas olukorras koolipõlvest peale. Paar seika, millest ise oled rääkinud. Kui koolis – aasta oli siis igal juhul enne 1951 – õpetaja palus laulda riigihümni, aga ei täpsustanud, millise riigi hümni, laulsid Sina Eesti Vabariigi hümni! Või teine juhus, mis ENSV kohtuniku nii piinlikku olukorda pani, et ta ei suutnud isegi süüdistuskokkuvõtet ette lugeda: „Kui ei oleks meiesuguseid, siis kehtiks tänapäevani pärisorjus ja paljusid siinolijaid, ka teid, müüdaks ja ostetaks nagu koeri või hobuseid.“ Ilmselt see realistlik huumor aitas Sul üle elada vangistuse aastad Patareis, Lefortovos, Moskva psühhiaatriakliinikus ja Permi range režiimiga koloonias (1974–1980).