Välisministeerium | Mida tähendab Brexit Eestile? 

Esiteks, milleski ei saa enne kindel olla, kui saabunud on oktoobrikuu lõpp. Teiseks, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise variante on laual mitmeid: kas leppega, leppeta, lahkumine lükatakse edasi või jääb Ühendkuningriik Euroopa Liitu. Tänase seisuga on ehk mõni variant teisest tõenäolisem, kuid üks on kindel – mitte midagi pole kindlat. Seega tuleb valmis olla erinevateks olukordadeks ning parem on karta kui hiljem kahetseda.