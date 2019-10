Arhitekt Endrik Mänd: tahtmine seista kahel jalal kestab inimesel elu lõpuni  

"Väikesed konarused võivad olla takistuseks. Ruum peab olema piisavalt lai, et inimene, kes liigub teistega võrreldes aeglasemalt tunneks end turvaliselt. Oluline on haljastus, sest selle aeglasemalt liikumise juures on vajalik, et on kohti, kus on tuule- ja päikesevarju. Ka ilm ei peaks olema faktor, mis inimese tänavalt eemale peletab."

Arenguruumi on Männi sõnul veel teemal, mis puudutab ülekäike.

"Äärekivid ülekäigukohtades tuleks viia mitte kõrgusele kaks sentimeetrit nagu tänavaprojekteerimise normid ette näevad vaid tuleks viia nulli. See kaks sentimeetrit põrutab juba ratturit korralikult. Vanemale inimesele on see sageli kõrgus, kus varvas jääb kivi taha ja ta kukub."

Mänd on seisukohal, et arvestades kõiki inimesi ei tohiks teha kuidagi vahet, milline disain on kellelegi suunatud. Sellest olulisem on, et disain tagab liikumisvõimalused hoolimata sellest, kui vana on inimene.