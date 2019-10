Täna selgub Soome ajaloo suurimas rahapesuskeemis osalenud eestimaalaste saatus 

Krimipolitsei juht Jarmo Kostineni kommenteeris augustis YLE-le, et tõenäoliselt on tegemist Soome ajaloo suurima rahapesujuhtumiga.

Kostinen kirjeldas, et Soome politsei hoidis ettevõtte kahtlasena näival tegevusel silma peal juba 2014. aastast, mil Venemaalt tuli ettevõtte Danske Banki ja Nordea panga kontodele kümneid miljoneid eurosid. Politsei kahtlustas, et see raha äritegevusele ei kulu.

Soomest läks raha edasi tervelt 22 erinevasse välisriiki ning jõudis vähemalt 250 erineva ettevõtte pangakontodele. Enamik neist on libafirmad, mis päriselt äritegevust ei praktiseeri. Et kuritegevus toimus nii paljudes riikides, oli uurimine mõnevõrra raskendatud. Näiteks Küprose võimud keeldusid soomlastega infot jagamast.

Kahtlusalused ise eitasid süüd ning eitavad jätkuvalt, kirjutab Ilta-Sanomat. Nad väidavad, et raha oli mõeldud tee-ehituseks Venemaa territooriumil asuvas Karjalas. Maantee ehitamine, nn Äänineni projekt, oli 2013. aastal tõepoolest kavas ning toona vahendas meedia, et projekti läbi viimisel osutus valituks üks Soome firma. Ajakirjandusega suhtles toosama 44aastane venelane, kes hiljem olevat instrueerinud eestimaalasi rahapesuga tegelema. Projekti, mis pidi kohalikku majandust elavdama, esitlesid kohalikud võimud uhkelt isegi Venemaa riigipeale Vladimir Putinile.

Prokurörid nõuavad süüalustele vanglakaristust. Nende ülesandeks on saada jälile, kust illegaalne raha pärit oli ning nad toetuvad 2015. aastal Moskva kohtu langetatud otsusele, mis nende sõnul raha päritolu tõestab. Süüdistatavad vaidlevad, et pelgalt see, et raha käis läbi pangast, mida Venemaal kahtlaseks peetakse, ei tähenda veel, et raha iseenesest kriminaalset päritolu oleks.