ÕL VIDEO | Vaimse tervise kuu eestvedaja: psüühikahäired hakkavad elu häirima, kui neid ei võeta tõsiselt 

Merike Sisaki sõnul on kõige levinumad psüühikahäired stress, ärevus, kurbustunne ja depressioon. "Nende varajasi märke tihtipeale ei võeta tõsiselt ja nad hakkavad elu häirima. Kui need on raskeks diagnoosiks välja kujunenud, alles siis hakkavad inimesed asja tõsiselt võtma," lisab Sisask.

MTÜ Eluliin juhatuse liige Kaido Taim räägib, et kui inimesel on vaimse tervisega tõsised probleemid, siis emotsionaalse toe telefon Eluliin ei asenda professionaale. "Kui inimene öösel helistab, siis tõenäoliselt on tema seisund selline, et ta millegipärast ei saa magada. On see siis ärevus, mingi mure. Telefon, kuhu ta võib helistada, ongi parim, mida me pakume. Olla olemas nende inimeste jaoks, kellel sellel hetkel ei ole kedagi," selgitab Taim.