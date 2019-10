Nobeli füüsikapreemia pälvisid universumit uurivad teadlased 

Poole auhinnast võitis Princetoni ülikoolis töötav kosmoloog Peebles, kes on teinud suuri läbimurdeid suures osas universumi moodustava saladusliku tumeaine teooria kohta. Ta on panustanud ka töödesse, millega uuritakse galaktikate tekkimist.

Nobeli füüsikapreemia teist poolt jagasid Mayor ja Queloz, kes avastasid 1995. aastal Šveitsis Genova ülikoolis töötades eksoplaneedi 51 Pegasi b, mis tiirleb ümber Päikesele sarnaneva tähe. See oli esimene taoline inimeste avastatud planeet. „Sellise planeedi avastamine, mis on väljaspool meie päikesesüsteemi ning tiirleb ümber tähe, muutis mõistmist selle üle, mis on meie koht universumis – universumis, kus on veel palju müsteeriume, mida lahendada,“ tunnustas Ameerika Füüsikainstituudi juht Michael Moloney Nobeli preemia võitnud meeste saavutusi.