ELUOHTLIK: neli noort inimest uppusid, sest soovisid „ägedat“ selfit teha 

India on selfisurmade poolest maailmas esikohal. 2011-2017 hukkus maailmas teadaolevalt 259 inimest selfide tegemise tõttu. Ligi pooled õnnetused leidsid aset Indias. Eksperdid on inimesi hoiatanud ebavajalikult oma elu ohustamise eest vaid selle nimel, et oma sõpradele sotsiaalmeedias muljet avaldada.