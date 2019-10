Seeder: presidendivalimiste seadus vajab kiiremas korras muutmist 

ERRi uudisportaal kirjutab, et haldusreformiga vähenes omavalitsuste arv, tekkisid suuremad vallad, kui nende esindatus valimiskogus ei muutunud. Kui enne reformi oli valimiskogus kaks kolmandikku omavalitsuste esindajaid ja üks kolmandik riigikogu liikmeid, siis nüüd on neid peaaegu pooleks.

"Minu isiklik arvamus on, et see varasem esindatus valimiskogus oli paras tasakaal arvestades Eesti presidendi valimiste süsteemi ja mina toetaksin selle proportsiooni taastamist," ütles Seeder. Samas tõi poliitik välja, et vana proportsiooni taastamisel tekib küsimus, kuidas jagada omavalitsuste esindatus, kui 200 asemel on neid vaid 79 ning lisaks on küsimus, kuidas jaotada esindatus suurematel linnadel nagu näiteks Tallinnal ja Tartul.