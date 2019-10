Kirjatuvi nokast | Nõukaaeg jätkub – ja ne ponimaju! 

Mida üks eestlane peaks omal maal tundma, kui ta siin enam oma keeles hakkama ei saa? Olen 40 aastat Lasnamäel elanud ja on jäänud mulje, et siin elavad kirjaoskamatud, kes lehti ei loe ja kes sülitavad ilumeelele. Juba 10 aastat on soovitatud pesu mitte kuivatada rõdupiirdest kõrgemal. Meie majas aga pannakse pesu kuivama rõdu lakke. Lasnamäelane pole kuulnud, et koeri jalutatakse rihma otsas ja et koera järelt tuleb tänav koristada. Härraga vestlust alustades küsisin, kas ta eesti keelt oskab, vastuseks oli: njet!