Eesti uudised Soomes ja Rootsis tõttab vanuritele appi riik, lastel vanemate ülalpidamiskohustust pole Kristiina Tilk , täna, 13:09 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Orm ütleb, et ehkki seadusega on paika pandud ülalpidamiskohustus, ei tähenda see sugugi, et lapsed peaksid isiklikult hoolitsema oma vanemate ja vanavanemate eest. Hoolimata sotsiaalsest survest ise hakkama saada, on lastel täielik õigus paigutada oma eakad sugulased hoolekandeasutusse.