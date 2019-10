Kuopios hukkunud ukrainlanna kolis Soome eestlasest kallima tõttu 

Kuopio mõõgarünnaku ainsa ohvri tuttavad kirjeldasid 23aastast naist intelligentse ja positiivse inimesena. Ukrainast pärit neiu saabus Soome Harkovist 2017. aastal. Teda tõi meie põhjanaabrite juurde unistus heast karjäärivõimalusest, paremast elukvaliteedist ning armastus. Just see viimane oligi tuttavate sõnul peamiseks põhjuseks, miks naine Soome kolis. Kõik ukrainlanna unistused purunesid eelmisel teisipäeval kildudeks, kui Siilinjärvist pärit Joel Otto Aukusti Marin noore naise tappis.

Ohvri tuttav Karolina Skripnitšenko väitis, et naine oli olnud suhtes eestlasega, ent paaril polnud ühtegi last. Varem teatas Ukraina saatkond Soomes, et ukrainlanna abiellus ühe teise Euroopa Liidu riigi kodanikuga. Seda pole küll täpsustatud, ent võib üsna kindlalt oletada, et tegu oli sama eestlasega. Ukrainlanna koolivend Oleksander Išakov mainis, et paar oli väga õnnelik ning nad reisisid palju koos. „Ta oli alati nii positiivne. Ma ei mõista, kuidas see juhtus,“ lisas Išakov.