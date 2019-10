Bataclani veresauna mälestusmärk vallandas ropud võrdlused 

2015. aasta novembris tapeti Pariisis koordineeritud terrorirünnakutes Bataclani kontserdisaalile, suurele spordistaadionile, restoranidele ja baaridele 130 inimest. Koonsile tüüpilises kitšistiilis "Tulbikimp" on kunstniku kingitus prantslastele, ilmutamaks oma toetust ja USA solidaarsust.

Jeff Koonsi tulbiskulptuur avati Pariisis reedel. Foto: SIPA/Scanpix

12 meetri kõrgune skulptuur avati reedel Champs-Elysées' aias. Kuid BBC Newsi teatel on seda tabanud juba laialdane kriitika. "Üksteist värvilist pärakut varre otsas," kirjutas filosoof Yves Michaud ajakirjas L'Obs, lisades, et tema hinnangul on tegu pornograafilise skulptuuriga.