Küsimus | Kui palju maksab Tallinna TV saadete edastamise eest pärast sulgemist? 

Taavi Pukk, Tallinna TV juht : Levira on olnud TTV-le väga hea partner ning ma loodan, et meie koostöö jätkub mingis vormis ka edaspidi. Kuivõrd oleme hetkel lepingute lõpetamise osas läbirääkimiste faasis, siis mingit täpsemat infot pole võimalik veel jagada, milliseks need tulemused kujunevad. Loodetavasti on paari nädala jooksul pilt juba selgem.

Õhtulehe kommentaar: Tallinna TV on pidanud Levirale maksma programmi edastamise eest 800000 eurot aastas. Kuigi linnapea Mihhail Kõlvart pani Tallinna TV kinni, ei saa lepinguid päevapealt lõpetada. See omakorda tähendab, et selle nädala jooksul, mil saadete edastamine on lõpetatud, on Tallinna TV pidanud endiselt maksma saateedastuskulusid 15000 eurot - iga päev u 2200 eurot. Mõistetav, miks Tallinna TV seda infot jagada ei taha.