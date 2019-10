LÕI JUPITERI: teadlased avastasid Saturni orbiidilt 20 uut kuud 

Kõik äsja avastatud kuud on võrdlemisi väikesed. Iga diameeter on umbes viis kilomeetrit. 17 neist liigub planeediga vastassuunaliselt ehk retrograadselt. Kolm ülejäänud kaaslast liiguvad Saturni pöörlemisega samas suunas. Kahel sellisel kuul võtab orbiidi läbimine ligi kaks aastat aega. Ülejäänud 18 kaaslast läbivad orbiidi rohkem kui kolme aastaga.

Teadlased usuvad, et „uued“ kuud on lagunemisel tekkinud osakesed vähemalt kolmest suuremast taevakehast. Tõenäoliselt põhjustas suuremate objektide purunemise kokkupõrked teiste, kaugemate kuudega või mööduvate asteroididega. Üks äsja avastatud retrograadne kuu on teadaolevalt Saturni kõige kaugem kaaslane.

Saturni 20 kaaslast avastati Hawaiil asuva Subaru teleskoobi abil. Andmed kuudest koguti juba 2004-2007. aastatel, ent uute algoritmide abil said teadlased alles praegu kaaslaste olemasolu kindlaks teha. „Me uskusime, et need on Saturni kuud, aga meil polnud võimalik nende täielikku orbiiti arvutada, et seda tõestada,“ teatas uurimist juhtinud Washingtoni Carnegie instituudi professor Scott Sheppard.