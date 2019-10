TalTechi uurimiskomisjon ei tuvastanud Nurkse instituudis pettust 

„Projektide haldamise korra rikkumine on kahetsusväärne. Headele teadustulemustele lisaks tuleb teaduse ja teadlaste usaldusväärsuse tagamiseks kinni pidada kehtestatud reeglitest,“ kinnitas uurimiskomisjoni esimees Renno Veinthal. „Küll aga ei leidnud me tõendeid kuriteo toimepanemise kohta ning komisjon jõudis järeldusele, et Postimehe 22. augusti artiklis välja toodud pettuse süüdistustel pole alust,“ ütles ta.