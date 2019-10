Kuu aega tagasi selgituste andmisest keeldunud Reitelmann nüüd: minult pole selgitusi küsitud 

Reitelmann ise kommenteeris „Aktuaalsele kaamerale“, et ta on juba varasemate väljaütlemiste pärast vabandanud ning enda sõnu korrata ei kavatse. Mida esmaspäevasel väliskomisjoni istungil temalt nõuti? „Küsiti… Täpsustati kunagise skandaali üksikasju. Mis oli ka ausalt öeldes esimene kord, kui seda üldse keegi minu käest küsib. Meil oli selline suuremat sorti minuvastane, vaata et kahekuuline meediapeks ilma, et minu käest oleks keegi seletusi küsinud. Ma andsin oma seletused, avasin taustad,“ kõlas riigikogu liikme vastus.

Seepeale tegi Reitelmann ka postituse sotsiaalmeediasse, kus esitas oma nägemuse telefonikõnest: „Täna hommikupoolikul (kell 11 - toim), kui olin raamatut lugedes kergelt tukkuma jäänud, helises telefon. Helistas miski „ajakirjanik“, vist Õhtulehest ja hakkas oma tiraadiga pihta. Vajutasin kõne kinni ja magasin edasi. Päeva peale tuli see seik meelde ja jäin taolise matsluse peale mõtlema. Mingil kummalisel moel on kuhugi kadunud elementaarne viisakus ja lugupidamine inimeste suhtes, kellega proovitakse ühendust võtta. Telefonikõne suvalisel ajal oleks nagu loomulik või koguni inimõigus. Enda vana kooli ajakirjaniku aegadest mäletan, et pärast enda tutvustamist küsisin esmalt, kas ma ei sega ja kas inimesel on aega rääkida. Tänapäeval on enesestmõistetav ka küsimus, kas inimene on nõus ülepea kommenteerima midagi väljaandele X. Olgu siis veelkord üle räägitud-kirjutatud: ma ei tarvita eesti „ajakirjandust", sest seda ei ole enam olemas ja mul on täiesti ükskõik, mida miski väljaanne kirjutab. Et end teemadega kursis hoida, loen läbi PM lugude pealkirjad ning ERRi uudisteportaali omad samuti. Kui mõni end ajakirjanikuks pidav tahab minult usutlust või kommentaari, siis paluks mitte tülitada telefonis vaid kirjutada võrgus. Kui küsimused on toredad ja väljaanne ei ole saast, siis vastan, kui aega saan. Kui aga küsimused on nõmedad, ei tule ka vastust.“