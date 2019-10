Riiki esindav vandeadvokaat: Marti Kuusiku hüvitisenõue on alusetu 

Poolteist päeva ministriametis olnud Marti Kuusik esitas halduskohtule kaebuse, milles taotleb peaminister Jüri Ratase 30. aprilli kirja õigusvastasuse tuvastamist: Kuusik palub tuvastada, et ta vabastati ametist peaminister Jüri Ratase ettepanekul. Ta palub riigilt välja mõista kahjuhüvitis kuue kuu ametipalga, s.o 31 458,36 euro ulatuses.

Valitsust esindab kohtuasjas vandeadvokaat Martin Triipan, kelle sõnul seisab asja arutelu eelistungil Tallinna halduskohtus ees oktoobris. „Seejärel peaks halduskohus esmalt otsustama, kas vaidlus on halduskohtu pädevuses ning kas kohus hakkab Kuusiku nõudeid sisuliselt lahendama,“ rääkis Triipan Õhtulehele. „Vastustaja on seisukohal, et Kuusiku nõuetel puudub õiguslik alus.“