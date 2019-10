Pennsylvania haiglas tappis ohtlik bakter kolm enneaegselt sündinud beebit 

Pseudomonas aeruginosa levib vee kaudu ning on üks peamisi haiglainfektsioonide põhjustajaid. Neile, kel on nõrk immuunsüstem – näiteks enneaegsetena sündinud beebid – võib see ka eluohtlik olla.

Haigla personal ei leidnud ülejäänud hoonest ühtki jälge pseudomonas'e bakterist ning nad usuvad, et see levis vaid intensiivravi osakonnas. Sealsed patsiendid on nüüd toimetatud Danville'i haiglast teistesse raviasutustesse. Haiglas tegid töötajad suurpuhastuse, vahetasid välja kraanide filtrid ning muutsid ka asutusesiseseid protsesse, et bakterite levikut tõkestada. Uurimine, kuidas tapjabakter siiski valla pääses, alles käib.