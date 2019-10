GRAAFIK | TAKSOMAFFIA LAMMUTAMINE: vanalinna bande sai karistada, sadama seltskonda ootab kohtutee 

Ühel suveööl Suur-Karja tänaval peatudes märkas taksojuht Kaja, kuidas tema poole liikusid kahtlased tüübid. „Nad olid tumedate riietega, sonid peas. Kaugemalt jäi vaatama vanem mees, lähemale tulid nooremad. Üks neist küsis, kas see takso on vaba, ja ütles, et ära seisa siin. Teine torkas rehvi katki,“ meenutas naine kohtumist taksomaffiaga. Pärast seda pistsid mehed jooksu.