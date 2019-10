Euroliidu südames susiseb spiooniskandaal, mida peetakse suurimaks pärast Herman Simmi kinnipidamist 

Brüssel on Euroliidu ja NATO süda. See on ka Belgia pealinn ning just riiklikke julgeolekuasutuste vettpidamisega on viimastel aastatel esinenud mitmeid probleeme. Belgia sõjaväeluures ADIV on olnud lähiminevikus (2015 ja 2016 lekkisid ilmselt salastatud dokumendid) kaks Venemaaga seotud intsidenti ning nüüd on küsimus ka nende vastuluureameti VSSE osas. Ajakirjanike kätte on jõudnud asutuse sisedokument, kus tuntakse muret, miks ameti juht Frank Jaumin Venemaasse nõnda lõdvalt suhtub. Nimelt on Jaumin tõsiselt piiranud luureametnike vabadust Brüsseli Venemaa saatkonna tegude uurimisel.

Sellega süüdistused aga ei piirdu. Väidetavalt olevat Jaumin teinud kõik, mis tema võimuses, et takistada kolme idast pärit oligarhi tegusid, kui nood proovisid endale Belgia poliitikutelt teeneid osta. Lisaks väidetakse, et Jaumin avalikustas kas aastat tagasi ka ühe Venemaa vastu töötanud informaatori isiku.

VSSE ise enda töö kohta käivaid teemasid ei kommenteeri. Küll aga on väljaande sõnul teada, et kokku on Belgial vaid umbes 30 vastuluureametnikku. Kõigil Brüsselis paiknevate suurte rahvusvaheliste asutuste turvalisuse eest seisavad siiski nende oma turvateenistused.

EUObserveri hinnangul võib Jaumini ümber toimuv olla suurim skandaal NATO ja Euroopa Liidu julgeolekus pärast riigireetur Herman Simmi arreteerimist 2008. aastal.

Omapoolse kommentaari andis väljaandele ka endine julgeolekuametnik Eerik-Niiles Kross, kelle hinnangul on umbes pooled Venemaa diplomaatilistes esindustes töötavad inimesed tegelikult idanaabri julgeolekuagentuuride töötajad. Et Vene suursaatkonnas ja konsulaatides töötab Belgias kokku ümmarguselt 220 inimest, võib selle matemaatika järgi ainuüksi vene spioonide arv Belgias ületada 100 piiri.

„Euroopa Liidu ja mõningal määral ka NATO haavatavus on vana probleem,“ ütles Kross EUObserverile. Tema sõnul on venelastel spioonimängudes selge eelis: neil on riiklikult üks-kaks agentuuri, kes kogu infot valdavad. NATO ja Euroliit koosnevad aga riikidest, mil kõigil on omad luureametid, kes ei ole altid isegi liitlastega infot jagama. „Nii et see on ebavõrdne mäng,“ nentis Kross.