FOTOD | Politsei vahistas kogu maailmas sadu kliimaaktiviste 

BBC vahendab, et Austraalia pealinnas Sydneys seisid maanteel liiklust takistades sajad inimesed, politsei vahistas kolmkümmend protesteerijat. Politsei toimetas Londoni tänavatelt kartsa vähemalt 150 aktivisti ning Amsterdamiski üle 100.

MÄSSUMEELNE: seda tarmukat Londoni prouat vahistamine ei häiri. Foto: Zuma Press/Scanpix

Sarnased meeleavaldused leidsid aset ka Madridis, Berliinis, New Yorgis ja Pariisis. Järgmisel kahel nädalal on kliimaproteste oodata vähemalt 60 linnas üle maailma.

Rühmitus Extinction Rebellion (Väljasuremise Mäss) nõuab riikide poliitikutelt viivitamatut tegutsemist kliimaneutraalsuse ja keskkonnahoiu tagamiseks. Nende sõnul on nad üritanud tähelepandamatumal ja vähem teraval viisil keskkonnaprobleemidele osutada, ent nüüd on aeg drastilisemateks meetmeteks. Siiski rõhutab liikumine, et vägivalda nad ei salli.