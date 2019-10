Juhtkiri Juhtkiri | Kas Eesti on mõisnikelt vabanduse palumiseks valmis? Ohtuleht.ee , täna, 18:08 Jaga: M

Isamaalase ja Omanike Liidu juhi Priidu Pärna ootamatu ettepanek paluda baltisakslaste käest vabandust nendelt maareformi käigus mõisate ja maa äravõtmise pärast on kui kepitorge herilasepessa. Sest ilma lootuseta maad saada polnuks edukas ka Vabadussõda ja olnuks olemata ka Eesti vabariik. Pärna viitab, et Rosenid, Stackelbergid ja teised on siiani solvunud ja pole siia investeerima tulnud.