FOTOD | Peaminister Ratas Afganistanis: „Kõik jõupingutused, mida tehakse rahu saavutamiseks ja leppimiseks on väga olulised.“ 

Ratas ja Ghanī kõnelesid Afganistani rahuprotsessiga seonduvast ning septembri lõpul toimunud presidendivalimistest. Ratas pidas oluliseks, et Afganistan suutis tagada presidendivalimiste julgeoleku, mis võimaldas anda hääl riigi tuleviku eest. „Kõik jõupingutused, mida tehakse rahu saavutamiseks ja leppimiseks on väga olulised. Sellesse protsessi peavad olema kaasatud kõik osalised, et neil tekiks vastutustunne. Lõpuks on rahuläbirääkimised päriselt ainus viis kestva rahu saavutamiseks,“ sõnas peaminister.

„Paljud Afganistani inimesed on kahjuks elanud terve oma elu sõjaolukorras ning ei ole näinud rahuaega. Kuid siiski vaatamata keerulisele julgeolekuolukorrale on paranenud tervishoiu kättesaadavus ja vähenenud laste suremus. Üldharidust saavate laste, sealhulgas tüdrukute arv on kasvanud peaaegu üheksa korda ning koolide arv ligi viis korda,“ sõnas Ratas.

Afganistan on Ratase sõnul olnud pikaajaliselt Eesti riigi sõjalise, tsiviil- ja arengukoostöö prioriteetne partnerriik. „Eesti on pööranud arengukoostöös erilist tähelepanu just haridusele, naiste ja laste olukorra parandamisele ning IT-võimekuse tõstmisele, eriti infotehnoloogiaalase kõrghariduse ja digitaalse identiteedi vallas. Oleme lähtunud ennekõike kohalike inimeste vajadustest ning abistame Afganistani ka tulevikus,“ sõnas peaminister. Eesti on toetanud Afganistani riigi ülesehitamist alates 2009. aastast 11,3 miljoni euroga