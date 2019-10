Toomas Alatalu | Presidendi kleit ja Balti koostöö 

Ilmselt märgati seda vastuolu ja muudki presidendi meeskonnas, sest tema koduleheküljel internetis järgneb kõne resümeele ootamatu lisa: „President Kersti Kaljulaid kandis ÜRO Peaassamblee poole pöördudes Antarktikat kujutavat kleiti, et juhtida tähelepanu kliimakriisile ja Antarktika olulisusele.“

Loeme kleiti

Jälgi poliitiku riietumist – õpetus missugune! Kõnealuse info ülespanijad olid selgelt arvestanud, et huvitavalt alanud teksti loetakse ka edasi ning märkuse lõpust saab teada, et „Antarktika avastas 200 aastat tagasi ekspeditsioon, mida juhtis Saaremaalt pärit Balti mereväeohvitser Fabian Gottlieb von Bellingshausen“.

Kuigi sõnastus pole just korrektne ja ajalooliselt täpne, mõjub ta ikkagi meeldivalt. Ent vaid eestlastele. Sestap vaatasin kohe ka kodulehekülje ingliskeelset varianti, kus on kirjas enam-vähem sama, kuid julge lisaga: „Antarktika avastati 200 aastat tagasi Eestis sündinud Balti laevastikuohvitseri Bellingshauseni juhtitud ekspeditsiooni poolt. President Kaljulaidi juured on samal Saaremaa-nimelisel saarel, kus sündis Bellingshausengi.“

Tervitan ka seda, kunstilise ülepakkumisega kirja pandud sõnumit, lisades muige presidendi juurte mainimise asjus (las edvistab natuke!). Kui aga nüüd kokku panna presidendi peaassamblee kõnepuldist peetud probleemiderohke kõne, mille motoks on enamik pakkunud tõdemust „Me mitte ei räägi riikidest, vaid koos riikidega“ ja koduleheküljel lisatu, siis on raske öelda, mis sellest kõlama jäi. Internetis lisatu põhjal jääb mulje, et taheti kõlama panna ühte, kuuldu ja teksti põhjal jääb mulje, et teist.

Konkreetseks minnes on mind alati ajendanud neid peaassamblee kõnesid lugema soov tabada koostöö taset Balti mere piirkonnas ja nn klassikaliste Balti riikide ehk siis Soome, Eesti, Läti ja Leedu vahel. Klassikast seda, et üks on see, mida väikeriigid ise endast arvavad, teine see, mida arvavad suurriigid. Nii luges kurikuulus Molotovi-Ribbentropi pakt Balti riikideks endiselt kõiki mainitud nelja, ehkki Soome oli teistest lahku löönud 1925. aastal.

Ka praegune Eesti on Laari, Ilvese ja Rõivase suu kaudu korduvalt alustanud üleminekut Põhjamaadesse (ehkki Põhjamaade nõukogu on selle idee maha hääletanud), ent suurriikide jaoks oleme endiselt üks Baltikum. Sellest johtuvalt tuleks ikkagi püüda ka ühte ja sama juttu rääkida – kolm korda korratu jääb kergemini meelde.