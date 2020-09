Eesti uudised ÕL ARHIIV | JÄRJEKORDNE VANDENÕUTEOORIA? Insener otsib Estonia huku põhjust: visiirilukud võidi avada mujalt kui kaptenisillalt Arvo Uustalu , täna, 09:35 Jaga: M

OTSAD LAHTI: Võru kesklinnas asuva Estonia mälestusmärgi ees istuv Jüri Luik leiab, et kui teooria on tõsiseltvõetav, siis tuleks seda uurida. Foto: Aldo Luud

Ehkki parvlaev Estonia hukust on möödunud pisut üle 25 aasta, ei rauge püüdlused leida selle katastroofi põhjust. „Estoniat ei lastud põhja planeeritult, vaid see oli mitme riigi eriteenistuse täiesti luhta läinud erioperatsioon,“ arvab Jüri Luik – kahe riigi eriteenistustega seotud olnud mees, kes on ehitusinseneri magistripaberitega pürotehnik.