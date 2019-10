JÄRJEKORDNE VANDENÕUTEOORIA? Insener otsib Estonia huku põhjust: visiirilukud võidi avada mujalt kui kaptenisillalt 

ESTONIA VISIIR: Fakt on, et visiir rebenes parvlaevast lahti. Kuid kas selleni viisid pelgalt loodusjõud või oli mängus ka inimkäsi? Foto: Tiina Kõrtsini

„Ametlikult on välja käidud, et laevakere ragises, kuulda oli kolksumist ja metalli väändumise häält. Samal ajal näitasid visiiri ja rambi signaaltuled, et lukud on kinni. Tugevas lainetuses purunesid visiiri kinnitused, ramp avanes ja vesi tungis laeva,“ räägib ta. „Kõik see kindlasti nii toimuski, aga olulisem on, miks krambid purunesid. Loogiline seletus on, et lukkudele anti signaal avanemiseks mitte kaptenisillalt. Samalaadseid aluseid on maailmas nii mõnigi ning laeva ehitust tundev inimene saab kaablisse signaali andmisega hakkama. Suvalisel kohal võeti näiteks seinapaneel lahti, tekitati signaaliga lühikeseks ajaks vooluring, kontaktid läksid kokku, lukustused avanesid pisut ja läksid koha pealt ära, ülejäänu tegid juba lained. Ei kujuta ette, et lained täiesti kinnise lukustuse korral suudaksid metallkobakatest krampe sirgeks tõmmata.“