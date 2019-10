UKRAINAGATE: Trumpi vastu tunnistama on kogunenud väidetavalt mitu vilepuhujat 

Õige pea pärast kõne toimumist 25. juulil paigutasid Valge Maja töötajad selle salvestise äärmiselt salastatud arvuti kõvakettale, millele ligipääs on väga vähestel. Sellegipoolest tuli juhtum välja ning Valge Maja tundis survet avaldada ka telefonikõne ümberkirjutis. Sellest selgub, et ehkki Trump ei ähvarda Zelenskõid sõjalisest abist ilma jätmisega, nagu spekuleeris Ameerika meedia, käib ta ametivennale siiski peale, et too algataks Joe Bideni suhtes uurimise.

Möödunud nädala neljapäeval kutsus president avalikult Hiinat üles Hunter Bideni äritegevust uurima. Tõsi, Trump rääkis olukorrast nii, et kui tema oleks Zelenskõi asemel, pöörduks ta kindlasti Hiina poole. Kuidas keegi seda tõlgendab: parteikaaslaste sõnul tegi president reporterite ees vaid nalja, demokraatide meelest on tegemist otsese palvega võõrriigi poole, et Ameerika poliitikat mõjutada. Joe Biden on hetkel demokraatide populaarseim presidendikandidaat 2020. aasta valimistel, seega Trumpi tõsiseim rivaal.

Mis puudutab kõnet Zelenskõile, ei jäänud keegi Valge Maja töötaja rahule, et Trump telefonitsi sellise palve esitas ning et see vaka alla kadus. Vilepuhuja ise jääb anonüümseks. Tema advokaadi sõnul on see hädavajalik tema kaitsmiseks.

Nädalavahetusel teatas vilepuhujat esindav advokaadibüroo aga, et nende poole pöördus veel üks tunnistaja, esmaspäevaks on neid kogunenud juba mitu. Kui palju, pole täpselt avaldatudki. ABC Newsile kommenteeris üks vilepuhujate jurist Mark Zaid, et tunnistaja number kaks oli kohapeal, kui kõne aset leidis.

Esmaspäeva hommikul säutsus president Twitteris, et tema kõne Ukraina riigipeaga oli täiuslik, ei toimunud mingit survestamist ning ühtlasi andis Trump mõista, et tema hinnangul on teise vilepuhuja näol tegemist poliitilise vastasega. Ta esitab väljakutse tuua esile veel vilepuhujaid.

Presidendil on pahuruseks põhjust küll. Nimelt algatasid USA esindajatekoja demokraadid Ukrainagate'i ajendiks tuues presidendi ametist eemaldamise protsessi.