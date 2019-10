Trump lubab Türgi kurdide kallale: USA viib oma väed minema 

Türgi loeb seal tegutsevad kurdi üksused terroristideks, kuid just nemad abistasid Ühendriike võitluses ISISega. Kuigi USA teatas, et ta ei toeta ega osale Türgi kavandatavas operatsioonis, jätab ta ometi türklastele vabad käed kurdide alistamiseks ja tõmbab oma piirialadel olevad sajad sõdurid sealt välja.

NATO oli otsustanud sellise turvaala loomise juba augustis. Türgi meelest on Ühendriigid seda tahtlikult pidurdanud ja seetõttu kavatseb Erdoğan alustada selle mõtte elluviimiseks pikemalt viivitamata sõjalise operatsiooniga, puhastamaks see ala kurdidest, et asustada sinna vähemalt kaks miljonit süürlast, kes praegu on pagulaslaagrites Türgi territooriumil.

Samas loodavad Ühendriigid, et Türgi võtab enda õlule vastutuse selles piirkonnas viimase paari aasta jooksul kinni võetud ja vangilaagritesse suletud ISISe võitlejate eest. „Ühendriikide administratsioon on tagajärjetult survestanud Prantsusmaad, Saksamaad ja teisi Euroopa riike, et nad võtaksid tagasi oma kodanikud, kes võitlesid ISISe lipu all. USA ei kavatse enam kulutada raha nende aastaid kesta võivaks ülalpidamiseks,“ teatas Valge Maja. Kuigi veel jaanuaris oli Trump teatanud, et hävitab Türgi majanduslikult, kui see peaks kurdidele kallale tungima, siis nüüd ei ole Valge Maja pressiteates nendest mingit juttu.

Kurdid kinnitavad, et hakkavad igal juhul ja kõhklemata Türgi armeele vastu. On teateid, et relvadele on kutsutud ka kurdide üksusi Põhja-Iraagis. Kurdide meelest tähendaks Erdoğani plaan ka seda, et kurdide rünnakute eest peitu pugenud ISISe juhid hakkavad uuesti pead tõstma.

Erdoğani hinnangul on kurdide sõjajõud Süürias ja Türgis keelatud Kurdistani Tööpartei käepikendus. See partei on vähemalt kolm kümnendit nõudnud kurdidele autonoomiat ja võidelnud selle eest ka relv käes.

President Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Venemaa loodab, et Türgi ei kavatse oma sõjalise operatsiooniga rikkuda Süüria territoriaalset terviklikkust. Muus osas mõistab Venemaa Türgi püüdeid tagada oma julgeolek, astudes vastu piirialadel tegutsevatele terroristlikele rühmitustele. Peskovi sõnul pole Putin ja Erdoğan kavandatava operatsiooni üle mõtteid vahetanud, kuigi ka Venemaal on Süürias üsna suured sõjajõud.

Trump ja Erdoğan kavatsevad silmast silma kohtuda novembris.