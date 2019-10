Poliitika Vilepuhujad saavad parema kaitse Toimetas Triinu Laan , täna, 14:56 Jaga: M

Foto: pixabay.com

EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogul võeti täna vastu vilepuhujate direktiiv, mille eesmärk on tagada, et inimesed, kes on teavitanud neile tööl teatavaks saanud õigusrikkumistest, ei kaotaks oma tööd ega langeks muus vormis tööandja kättemaksu ohvriks.