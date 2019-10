ÕL VIDEO | Eesti iduettevõte lõi roboti, mis lükkab lund ja koristab tänavaid 

„See ei ole ainult lumerobot. See on aastaringne tänavapuhastusrobot, mis tegeleb talvel lumepuhastusega ja suvel tänavapuhastusega. Need on mõeldud suurtele platsidele kogu haldustööd tegema,“ räägib Lumeboti kaasasutaja Kaspar Kikerpill.

Lumeboti esimesed koristusrobotid alustavad tööd juba novembris. „Suures pildis selliseid roboteid ei ole. See on võidujooks ajaga. Need lahendused tulevad, aga küsimus on, kes sinna enne jõuab. Me teeme enda poolt kõik, et olla esimesed,“ räägib Kikerpill.

Lumeboti üks kaasasutajatest Juhan Viik usub, et kui tehisintellekt hakkab tegema igavaid ja rutiinseid töid, saavad inimesed keskenduda huvitavamatele ja rohkem väärtust loovatele ülesannetele. „Robootika on praegu suures hoos. Meil on väga palju eesrindlikke ettevõtteid, kes teevad roboteid järjest rohkem ja rohkem. Robotid tulevad ja hakkavad tegema lihtsamaid töid, andes inimestele rohkem vaba aega ja mugavust,“ sõnab Viik.