President naistevastasest vägivallast: julgesime lõpuks peeglisse vaadata 

Tallinnas toimuvale organisatsiooni WAVE (Women Against Violence Europe) konverentsile kogunesid naistevastase vägivalla vastu võitlemise eksperdid tervest Euroopast.

Nii oli toonane vägivallavastane võitlus paljuski vastuvoolu ujumine, sest ikka oli siit-sealt kuulda, et Eestil on olulisemaid asju, millega tegeleda. „Miks ma arvan, et meil on nüüd uus positiivne laine? Sest me vaatame nüüd peeglisse ja tunnistame, et meil on probleem ja selle lahendamiseks tuleb teha erilisi jõupingutusi,“ ütles riigipea. „Meie ühiskonnas ei ole veel 100 protsendilist veendumust, et peame naiste- ja lastevastase vägivallaga tegelema, aga rahvusvaheliste võrgustike toel jõuame selle teadmiseni ehk kiiremini. Ja nii leitakse rohkem jõudu ronida üle selle müüri, mis õnnelikku ja õnnetut ühiskonda eraldab ja öelda, et vajatakse abi.“