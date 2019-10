SÕDA TAKSOMAFFIAGA: Kemerovo jõugule vastu hakanud hulljulge taksojuhi kodu ja auto pandi põlema 

2007. aastal ilmus Tallinna reisisadamasse Aleksandr Kozlov (51), hüüdnimega Gibbon, keda peetakse Kermerovo grupeeringu liidri Vjatšeslav Gulevitši (59) „paremaks käeks”. Mõjukas allilmategelane teatas Viktorile ja teistele sadamas tegutsenud taksojuhtidele, et see territoorium on „tema taksojuhtide” huviorbiidis ja teised peavad seal töötamise eest talle raha maksma.