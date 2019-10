VIDEO JA FOTOD | Viljandimaal jäi kaks inimest mullavaringu alla, üks neist suri

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik kinnitas, et ehituse kaevetöödel toimunud mullavaringu alla on jäänud kaks meest. Üheksa minutiga kohale jõudnud päästjad alustasid kohe päästetöödega. „Üks on õnnestunud juba kätte saada, tema eest hoolitseb edasi kiirabi. Teise päästetööd veel kestavad. Praegu ei oska juhtunud kohta midagi kindlamat öelda,“ sõnas Kiik.