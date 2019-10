Tuhanded meeleavaldajad protestisid Ida-Ukraina autonoomiaplaani vastu 

Tuhanded inimesed kogunesid pühapäeval Kiievi peaväljakule Maidanile, et avaldada meelt Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tegevuse üle. Mees leppis eelmisel teisipäeval Moskvaga kokku, et töötatakse viis aastat kestnud konfliktide lõpetamise nimel Ida-Ukrainas ning planeeritakse anda Donbassi elanikele võimalus hääletada piirkonna autonoomia üle. Samuti lubas president tulevikus Ukraina väed separatistide kontrolli all olevalt piirialalt tagasi kutsuda.

Paljude ukrainlaste arvates on see aga Zelenskõi poolt ülim reeturlikkus. Ida-Ukraina sõda on 2014. aasta aprillist nõudnud rohkem kui 13 000 inimese elu. „See on algus kogu Ukraina kapitulatsioonile,“ teatas vihaselt 53aastane Roman, kes võitles vabatahtlikuna Donabassis.

Ukrainlased avaldasid meelt Zelenskõi tegevuse üle. Foto: AP/Scanpix