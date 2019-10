FOTOD | Naabri rõdult visatud hõõguv koni põhjustas tulekahju 

„See näitab, et juhtunust ei võetud õppust. Korteriühistute ülesanne on kehtestada kodukord, mis keelab rõdudel suitsetamise. See on kõigi korteriomanike huvides ja aitab vähendada tuleõnnetuste riski,“ ütles Habakukk. Kindlustusselts teeb korteriühistutele üleskutse hakata rõdudel suitsetamist rohkem kontrollima ja piirama.