Tänavu on töötukassa toel õppima läinud rekordarv inimesi 

Eesti Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonnajuhataja asetäitja Karin Andre kinnitab, et huvi töötukassa võimaluste vastu on märgatavalt kasvanud. „Siiski on veel suur hulk inimesi, kes saaksid tasuta õppima minna, kuid ei ole erinevatel põhjustel seda teinud. Tihti jääb puudu julgusest teha see esimene samm,“ märkis ta.

„Kindlasti ei tasu jääda ootama millal tööandja koolitusele suunab või kas ta üldse on märganud, et võiks uute teadmiste ja oskuste andmisega töötajasse investeerida. Sügis on parim aeg teadmiste ja oskuste täiendamiseks, õhtud on pikad ja tegemist õues vähe. Esimene samm on registreerimine karjäärinõustaja juurde – see on vaid kättevõtmise asi,“ julgustab Andre.