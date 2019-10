EBATAVALINE KURITEGU: kutsetunnistuseta treener vigastas raskelt 12aastast tüdrukut

Pea kaks aastat tagasi, 2017. aasta detsembris läks 12aastase Anna ema oma tütrele tantsukooli järele ja nägi, kuidas tütar pärast venitusharjutust ei riietunudki, vaid väänles valjusti nuttes saali põrandal. Kiirabi viis Anna haiglasse, kus ta saadeti kiiresti operatsioonile ja selgus, et nooruke treener oli spagaadilaadses asendis oleva lapse jalga selliselt painutanud ja venitanud, et lapsel murdus niudeluu.

Eesti võimlemisliidu treenerite koolitaja Kadri Liivak kinnitas, et kui noor treener oleks läbinud võimlemistreenerite koolituse ja omandanud treenerikutse, oleks ta teadnud, et seda harjutust ei tohi selle lapsega teha ning koolituse puudumine on ka põhjus, miks prokuratuur ei käsitlenud juhtunut õnnetusena vaid ettevaatamatusest sooritatud kuriteoga.

