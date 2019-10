Naabrineiu ajab hulluks ehk Mis toimub siis, kui vanemaid kodus ei ole

„Kuus on vähemasti kaks nädalavahetust, kus korteri hõivavad noorukid, kes alkoholil ja tubakal mõnuga hea maitsta lasevad. Ma saan aru, et noored tahavad kogeda ja elada, aga see ei peaks võrduma ju naabrite öörahu ega kodurahu rikkumisega? Enamasti nad saavad aru, kui neile öelda, kuid on ka vastupidiseid kordi. Ja kas ma peangi jääma neile meenutama, et naabritega tuleks kah arvestada?! Vali muusika, kukkuvad asjad ja inimesed, röökimine ja ropendamine – noored, kas te midagi köitvamat ei suuda endale nädalavahetuseks leida?“