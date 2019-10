Eesti uudised Sünnitusjärgset depressiooni põdev naine: „Ütlesin arstile, et hakkan lolliks minema.“ Karin Sõmer , täna, 20:57 Jaga: M

ELURÕÕM LÄINUD: Sünnitusjärgne depressioon röövib noorelt emalt igasuguse elurõõmu ja energia. Foto on illustratiivne. Foto: JOOSEP MARTINSON

„Esimese lapsega tekkis kohe suur emaarmastus, aga teise lapsega ma tundsin, et see oli kõik hästi korraks. Et parem oleks, kui keegi teine temaga tegeleks. Mina ei viitsi ega taha!“ kurdab sünnitusjärgset depressiooni põdev naine, kes aja psühhiaatri vastuvõtule sai alles detsembriks.