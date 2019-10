Võimalik ainult USAs: armuke maksab kopsaka kahjutasu  

Howardi advokaat Cindy Mills ütles, et sõber esiti naeris, kui sai kohtukutse ja nähes, et temalt nõutakse kahjutasuks 750 000 dollarit. Ta ei olnud kuulnudki ammusest seadusest, mis paljudes osariikides on tühistatud, kuid kehtib veel Põhja-Carolinas, Mississippis, New Mexicos ja veel mõnes osariigis. See seadus lubab nõuda kahjutasu inimeselt, kes on meelega ja sihikindlalt võrgutanud abielunaise või -mehe ja põhjustanud sellega abikaasade vahelise emotsionaalse sideme kadumise.

„Kui naine heitis mulle ette, et käin liiga palju tööl ega leia tema jaoks aega, siis ma ei uskunud, et tal tõsi taga on. Me oleme ju tosin aastat koos elanud ja minu arvates armastasime ikka teineteist,“ rääkis Howard New York Posti ajakirjanikele. „See, et ta armukest peab – ja magab koguni mu lähedase sõbraga – tabas mind kui pommiplahvatus. Läksin advokaadi juurde, sest minu arvates on siin tegu selge paralleeliga näiteks autoõnnetusega. Pärast seda ju hüvitab süüdlane mulle tehtud kahju. Mulle pole tähtis, kas endine sõber maksab mulle kohtu määratud summa või mitte. Mulle on tähtis, et sellest kohtuotsusest kuulnud inimesed mõistavad: abielu on püha. Selle mõistmine on eriti tähtis praegu, kui meie moraal kõigub ja partnerite truudus ei ole enam nii tähtis kui vanasti. Abielurikkumist ülistatakse filmides ja teleseriaalides. Sellele tuleb teha lõpp ja seetõttu olen õnnelik, et kohus mind toetas.“