Tehnikaime: halvatud mees pääseb taas liikuma 

Esialgu on inimese mõtteid lugev eksoskelett veel kohmakas ja kõndidagi saab selles vaid Grenoble'i ülikooli biomeditsiinikeskuses. Patsient on pidanud eksoskeletiga kohanemiseks pikka aega harjutama ja on nüüd ülimalt rahul. „Ma olin unustanud, mida tähendab kõndimine. Mis ma räägin – isegi seismine. Voodisse surutult unustasin, et olen pikem kui paljud inimesed ümberringi,“ räägib katsealune, kes palub end kutsuda lihtsalt Thibault'ks (28).