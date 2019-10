Taavi Libe | Hea õpetaja pole superkangelane, vaid tavaline inimene 

Hea küll, see viimane oli liialdus, aga sellegipoolest elatakse hingevärinal kaasa iga profipalluri karjäärivalikutele ja statistikanäitajatele. Sketš fantaseeris, milline võiks see hullus välja näha siis, kui superstaarid oleksid tavalised kooliõpetajad? Kui kevadiseks eksamiperioodiks valmistudes käiksid reporterid mööda keskkoole ning teeksid entusiasmist pakatavaid lugusid sellest, milliseid võtteid kasutades pedagoogid õpilasi ette valmistavad? Kui eksamitulemuste selgumise päev oleks maailmale sama oluline kui ameerika jalgpalli Super Bowl või NBA finaalseeria seitsmes mäng? Kui parimaid õpetajaid ostetaks koolidest üle miljonitesse ulatuvate lepingutega?

Ei pea olema õpetaja Laur

Ühest küljest tundub totter, aga teisest küljest kummaline, et me ei väärtusta parimal võimalikul moel just neid inimesi, kelle tegudest ja suhtumisest on sõltunud meie areng ning sõltub meie järeltulijate areng. Seetõttu on üdini kiiduväärne, et meil on tekkinud traditsioon kord aastas tunnustada paremaid pedagooge nagu filmistaare. Kiiduväärne tunnustuse pälvinud õpetajate suhtes, aga kas ka teiste pedagoogide või õpetajaametit kaaluvate noorte või eakamate suhtes?

Kuulsin laupäeval ka haridusministri intervjuud, kus ta maninis, et õpetaja, kes on mõnes koolitunnis või aktuse järel lausutud toetavate sõnadega suutnud oma õpilaste elu mõjutada, väärib esiletõstmist. Turtsatasin selle mõtte üle naerma, sest selline infantiilselt romantiline ettekujutus õpetajaametist on midagi, mis meie kollektiivsest teadvusest kuidagi kaduda ei taha ning pedagoogiametile kokkuvõttes kindlasti kasuks ei tule.

Kui selle üle juurdlema hakata, siis tundub mulle, et päris mitme põlvkonna jaoks on õpetaja headuse skaala paika seadnud Oskar Lutsu kirjandusklassika põhjal vändatud „Kevade“, kus kõik on selge. Mööda klassiruumi Tootsi taga ajav ja pröökav köster on halb õpetaja ning üksikute lausekatketega Tootsi ja Arno maailmapilti muutev Laur on hea õpetaja. Kujutan ette, et see viimane on tohutu surve nii koolijuhtidele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. Ühe lausega ei muuda kellegi suhtumist kardinaalselt ega mõjuta kedagi terveks eluks. Kui keegi seda minult ootama hakkaks, siis lööks ma juba eos käed püsti.

Ehk peakski õpetajaameti propageerimiseks rohkem rõhuma sellele, et pedagoog ei pea olema madalapalgaline tipp-psühholoogist ja erialaspetsialistist superkangelane, vaid täiesti tavaline empaatiavõimeline inimene. Ilmselt on oma osa pettekujutelmades ka ajakirjandusel, kes on viimastel aastatel üpris sagedaseks saanud õpetajate põuda kirjeldavates lugudes rõhuasetuse pannud sinna, et viimases hädas kooli leitud olematu ettevalmistusega inimene on igal juhul poolpidune hädavariant.

Õpetaja kui teejuht informatsioonitulvas